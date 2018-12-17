Okul Öncesi Öğretmenlerine Mahremiyet ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya Klinik Psikoloji Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen mahremiyet ve öfke kontrolü eğitimi, ATSO Atatürk
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ATSO'yu temsilen yönetim kurulu üyesi Nilay Akbaş Tarakçı'nın ev sahipliği yaptığı eğitime, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdür Yardımcısı Talip Türkcan ve bin 600'ü aşkın okul öncesi eğitim kurumunun idareci, yönetici ve eğitimcileri katıldı.
Programın açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, eğitime gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzenlenen programın eğitim odaklı bir seminer olduğunu belirten Tarakçı, "Böyle eğitim programlarına ATSO olarak ev sahipliği yapmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. ATSO olarak eğitime her zaman ayrı bir önem vermekteyiz. Geçmişte odamız tarafından bir Güzel Sanatlar Lisesi yaptırdık. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi'nin bugün olduğu gibi düzenlediği eğitimlerle her yıl binlerce kişiye sertifikalı eğitimler veriyoruz. Bunlar oda olarak eğitime ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi." dedi.
Konuşmaların ardından uzman klinik psikologları Selen Sarıoğlu Aktürk ve Yücel Sözer tarafından verilen eğitim semineri ile katılımcılara mahremiyet ve öfke kontrolü anlatıldı. Sunumlar, canlandırmalar ve soru cevap ile interaktif bir sunum yapan eğitimciler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: AA