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Okul önleri emin ellerde

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.

19.09.2019 17:03Okul önleri emin ellerde
Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin rahat bir eğitim dönemi geçirmesi konusunda çaba harcıyor. Aktaş'ın talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.

Adana'daki 630 okulun belli periyotlarda denetleneceğini ve öğrencilerin özelikle tek dal sigara kullanımı konusunda bilinçlendiren ekipler, Yüreğir'de Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölgedeki okulları denetledi. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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