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Okul önlerinde denetim

Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde denetimlerde bulundu.

19.09.2019 17:38Okul önlerinde denetim
Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde denetimlerde bulundu.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda Çocuk ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde ve çevresindeki parklarda öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve bilinçlendirilmesi için denetimlerini sürdürdü.
Yüreğir ilçesindeki okullarda denetim yapan ekipler, öğrencileri uyuşturucu ve terör örgütlerine karşı uyardı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'daki 630 okulun belli periyotlarda denetleneceğini belirtti.

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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