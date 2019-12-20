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Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu.

20.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:17 Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde bulunan okul önlerindeki yaya geçitlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Öğrencilerimize güvenli ulaşım sağlamak için okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelaları yerleştiriyoruz. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Zabıta Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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