Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu
Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen çocuklar okul önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Okuldan çıkarken bu manzarayla karşılaşan öğretmenler bu anları kayıt altına alarak okulun sosyal medya hesabından "Okuldan çıkarken karşılaştığımız manzara gurur verici. Abilerini ve ablalarını örnek alarak kürsüde İstiklal Marşımızı okurken" notuyla paylaştılar. - AĞRI
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen çocuklar okul önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Okuldan çıkarken bu manzarayla karşılaşan öğretmenler bu anları kayıt altına alarak okulun sosyal medya hesabından "Okuldan çıkarken karşılaştığımız manzara gurur verici. Abilerini ve ablalarını örnek alarak kürsüde İstiklal Marşımızı okurken" notuyla paylaştılar. - AĞRI
Kaynak: İHA
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