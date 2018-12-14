Okul Önünde Tır'ın Devirdiği Elektrik Direği Korkulu Anlar Yaşattı

14 Aralık 2018 Cuma 13:19



14 Aralık 2018 Cuma 13:19

KAĞITHANE'de bir TIR'ın üstünde taşınan iş makinesi, elektrik kablolarına takıldı. Direk iş makinesinin üstüne devrildi, kopan kablolar bir okulun önündeki kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen kablolar korku ve paniğe neden oldu.Olay Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. Galata Deresi Caddesi üzerinde ilerleyen TIR'ın üstünde taşınan iş makinesi direkteki elektrik kablolarına takıldı. Direğin iş makinesinin üstüne devrilmesinin ardından kopan kablolar Önder İlkokulu'nun önündeki kaldırıma düştü. Şans eseri, yoldan geçen kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Kopan kablolarda patlamalar meydana geldi. İlgili kuruma haber verilmesi üzerine bölgedeki elektrik akımı kesildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı. İş makinesi, üstüne devrilen direkten vinç yardımıyla kurtarıldı."ALLAHTAN, ÇOCUKLAR YOKTU"Çevredeki esnaflardan Şükrü Parlak, "TIR'ın üstündeki iş makinesinin ucu yukarıdaydı, Kağıthane'den Zincirlikuyu istikametine giderken elektrik kablosuna takılarak kopardı. Allahtan, çocuklar yoktu, çocuklar okula daha önceden girmişti. Çocukların okul giriş saatinde olsaydı farklı bir sıkıntı çıkabilirdi" diye konuştu.Diğer bir görgü tanığı Ayhan Deniz "TIR'ın üzerinde delici araç vardı. Elektrik kablosuna takıldı, kabloya takılmasıyla direk devrildi, kablolar yere düştü. Burada okul var, o anda iyi ki çocuklar yoktu, büyük bir şey olabilirdi" dedi."DİREK DAHA ÖNCE EĞİKTİ, KABLOLAR SARKIYORDU, ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUK"Bahar Parlak ise "Ben sesi duyup gürültüye koştum. Direğin çöktüğünü ve kabloların sarktığını gördüm ama o kablo daha önceden sarkıktı zaten. Elektrik kablosu sarkıyordu önceden şikayette bulunduk ama gelip yapmamışlardı. Oradan kazanın geleceği zaten belliydi. Şu anda elektrikler kesik ve iş yapamıyoruz. Direğin eğik olduğunu da bildirmiştik. Direk sağlam olsaydı ve kablo daha yukarıda olsaydı hiç bir şey olmazdı. Direk de sağlam olsaydı yine bir şey olmazdı. Direk de tehlikeliydi söylendiği zaman gelip direği düzeltebilirlerdi ama düzeltilmedi. Bu kazada Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Kaza olduktan sonra büyük ana kablo yere düşünce yoldan geçen bir kişi kabloyu çekmeye çalışınca kabloda patlamalar oldu. Patlamalardan sonra da elektrikler kesildi" dedi.TIR sürücüsü Bayram Ali Nişancı ise "Burası normalde benim güzergahım. Daha önce sürekli geçtiğim yerdi. Direğin boyuna bakıp benim takılabileceğim bir şey yoktu ama kablonun sarkık olmasından galiba olay gerçekleşti. Kablo sarkıktı ve bayağı aşağıdaydı onu fark edemedim. Normal şartlarda buradan geçebilirdim. Direğin yamuk olması ve kablonun sarkık olmasından oldu muhtemelen" dedi.DİREK NEREDEYSE BİR ŞERİDİN ORTASINDAYDIOlay nedeniyle bölgedeki bir çok ev ve işyerine yaklaşık 12 saat elektrik verilemedi. Çift yönlü yolda neredeyse bir şeridin ortasında bulunan hasarlı elektrik direği olay yerinden kaldırıldı. Yerine yeni yapılan elektrik direk daha kenara çekildi.- İstanbul