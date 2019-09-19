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Okul önüne pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adli kontrolle serbest

Okul önüne pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adli kontrolle serbestİSTANBUL - Pendik'te Zübeyde Hanım Ortaokulu'nun önünde pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen çifti yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Abdulkadir E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.09.2019 14:32
Okul önüne pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adli kontrolle serbest
İSTANBUL - Pendik'te Zübeyde Hanım Ortaokulu'nun önünde pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen çifti yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Abdulkadir E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün saat 15.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu önüne gelen bir kişi kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açmış, o esnada pompalı tüfekten çıkan saçma parçaları yoldan geçen Emine ve Emre Y. çiftinin bacağına isabet etmişti. Yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Abdulkadir E. savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Savcılık sevk yazısında, "Şüpheli hakkında tutuklama sebepleri bulunuyor ise de delillerin toplanmamış olması, karartma şüphesinin bulunmaması, yaralama suçuna ilişkin tutuklama yasağının öngörülmüş olması hususları dikkate alınarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur" ifadelerine yer verildi.
Adli kontrolle serbest
Mahkeme, şüpheli Abdulkadir E. hakkında "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "basit yaralama" suçlarından haftada 1 gün imza atması şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
Okul önüne pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adli kontrolle serbest

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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