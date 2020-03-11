Okul pansiyonunda gece deprem tatbikatı yapıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, pansiyonlarda yatılı kalan öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla gece deprem tatbikatı yapıldı.
11.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:32
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, pansiyonlarda yatılı kalan öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla gece deprem tatbikatı yapıldı.
Turgutreis Anadolu Lisesi Pansiyonunda düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, TRAC ve sağlık ekipleri katıldı.
Tatbikat, senaryo gereği meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle başladı. Pansiyon yönetimi ve görevli öğretmenler binanın hafif hasar alması nedeniyle tahliye işlemine başladı.
Öğrenciler toplanma noktasında beklerken, mahsur kalanlar ve yaralılar da AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Pansiyonun ikinci katında mahsur kalan üç kişi itfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla, başka bir yaralı da AFAD ekiplerince kurulan ipli düzenek üzerinden sedyeyle indirildi.
Senaryo gereği paniğe kapılan öğrencileri ise öğretmenleri sakinleştirdi.
Tatbikat, toplanma noktasında bekleyen ve velileri gelmeyen öğrencilerin polis araçlarıyla toplanma merkezine sevk edilmesiyle son buldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da 7 bin öğrencinin pansiyonlu okullarda kaldığını söyledi.
Tatbikatı, öğrencileri herhangi bir doğal afet karşısında bilgilendirmek, doğal afetlere karşı hazırlamak ve o bilinci oluşturmak adına gece yaptıklarını kaydetti.
AFAD Müdürü Mustafa Temel Kışlal ise okullardaki öğrencilerde afet bilincinin aşılanması amacıyla bu tatbikatların önemli olduğunu ifade etti.
Afet ve acil durumlarda uygun harekat tarzının önemli olduğunu vurgulayan Kışlal, afetlerin her yıl büyük zararlar meydana getirdiğini, ancak bu zararın en aza indirilebileceğini dile getirdi.
Turgutreis Anadolu Lisesi Pansiyonunda düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, TRAC ve sağlık ekipleri katıldı.
Tatbikat, senaryo gereği meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle başladı. Pansiyon yönetimi ve görevli öğretmenler binanın hafif hasar alması nedeniyle tahliye işlemine başladı.
Öğrenciler toplanma noktasında beklerken, mahsur kalanlar ve yaralılar da AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Pansiyonun ikinci katında mahsur kalan üç kişi itfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla, başka bir yaralı da AFAD ekiplerince kurulan ipli düzenek üzerinden sedyeyle indirildi.
Senaryo gereği paniğe kapılan öğrencileri ise öğretmenleri sakinleştirdi.
Tatbikat, toplanma noktasında bekleyen ve velileri gelmeyen öğrencilerin polis araçlarıyla toplanma merkezine sevk edilmesiyle son buldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da 7 bin öğrencinin pansiyonlu okullarda kaldığını söyledi.
Tatbikatı, öğrencileri herhangi bir doğal afet karşısında bilgilendirmek, doğal afetlere karşı hazırlamak ve o bilinci oluşturmak adına gece yaptıklarını kaydetti.
AFAD Müdürü Mustafa Temel Kışlal ise okullardaki öğrencilerde afet bilincinin aşılanması amacıyla bu tatbikatların önemli olduğunu ifade etti.
Afet ve acil durumlarda uygun harekat tarzının önemli olduğunu vurgulayan Kışlal, afetlerin her yıl büyük zararlar meydana getirdiğini, ancak bu zararın en aza indirilebileceğini dile getirdi.
Kaynak: AA
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