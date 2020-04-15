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Okul pansiyonundaki kuru gıdalar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Batman'da ortaöğretim pansiyonundaki 5 ton kuru gıda, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

15.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:34
Batman 'da ortaöğretim pansiyonundaki 5 ton kuru gıda, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen 9 ortaöğretim pansiyonundaki 5 ton kuru gıdayı, Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettiklerini söyledi.
Devletin ve milletin, el birliği ile bu zor günleri aşacağını aktaran Kurtaran, "Pansiyonlarımızdaki gıdayı Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettik. Vakıf marifeti ile tespit edilen ailelere bu malzemelerimi öğretmen ve yönetici arkadaşlarımızın yer alığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtacağız. Daha önce de yaş gıdayı aynı amaçla teslim etmiştik." diye konuştu.
Kurtaran, Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 2 ton dezenfektanı da "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını sözlerine ekledi Okul pansiyonundaki kuru gıdalar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmut Kurtaran, Batman, Güncel
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