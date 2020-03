Okul personeline tekerlekli sandalye için kapak topluyorlar

SAMSUN'da Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 'Her kapak bir adım' projesi kapsamında plastik atık ve mavi kapak topluyor. Toplanan malzemeler karşılığında alınacak tekerlekli sandalye, şeker hastalığı sonucu iki bacağını kaybeden ve koltuk değnekleri ile yürüyen okul personeli Tekin Tiryak'a verilecek.

Samsun Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 'Her kapak bir adım' projesi kapsamında okulun her köşesine atık plastikler ve mavi kapakları toplamak için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Okulda öğretmenler ve öğrenciler mavi kapak toplamaya başladı. Çevre okullardan da projeye destek olan öğretmenler ve öğrenciler oldu. Çevredeki restoranlarında destek verdiği projede yaklaşık 300 kilogram plastik atık ve 100 bin adet mavi kapak toplandı. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne verilen malzemeler karşılığında bir adet tekerlekli sandalye alındı. Sandalye ise bir öğrencinin engelli yakınına bağışlandı. Öğrenci ve öğretmenler, şeker hastalığı sonucu iki bacağını kaybeden okul personeli Tekin Tiryak için de projeye devam etti. Bir bacağında protez olan Tiryak, koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye çalışıyor.

Yaptıkları proje ile hem geri dönüşümü amaçladıklarını hem de öğrencilerinin duyarlı bireyler olmasını hedeflediklerini dile getiren okul müdürü Osman Şafak, "Sakatlar Derneği Samsun Şubesi ile görüşme yaptık ve topladığımız geri dönüşüm malzemelerini alabileceklerini, bizim de bunun karşılığında bir engellimize tekerlekli sandalye alabileceğimizi düşündük. Geçen yıl bu çalışmamızda çok başarılı olduk. Yıl sonunda bir kamyonet dolusu plastik ve kapak toplayıp, ulaştırdık onlar da bize bir tekerlekli sandalye hediye ettiler. Biz de bu sandalyeyi bir öğrencimizin engelli olan yakınına hediye ettik. Bu yıl da okulumuzun bir personeli olan ve şeker hastalığı nedeniyle bacaklarını kaybeden personelimiz için çalışıyoruz" dedi.

'KARİYERİM BOYUNCA EN MUTLU OLDUĞUM AN'

Geçen yıl başladıkları projenin bu yıl da devam ettiğini ifade eden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Sade Altuntaş da, "Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak istiyorduk. Kapak biriktirme olayını da daha önceden duymuştum. Geçen sene projenin ortalarına doğru bir öğrencimiz yanıma gelip engelli bir akrabası olduğunu söyledi. Biz de tekerlekli sandalyeyi onun için alabileceğimizi söyledik. Yürüttüğümüz projenin tanıdığımız birine faydalı olması bizim için çok daha anlamlı oldu. Öğretmenlik kariyerim boyunca en mutlu olduğum anlardan biriydi" diye konuştu.

12'inci sınıf öğrencisi Seda Nur Akkuş ise, "Gittiğimiz her yerde mavi kapakları ve plastik atıkları toplamaya başladık. Çevremizdeki insanlar da bize çok yardımcı oldu. Geçen yıl topladığımız kapaklar ile bir arkadaşımızın yakınına tekerlekli sandalye alabildik. Bu yıl da topladığımız kapaklarla okulumuzda çalışan engelli bir abimize tekerlekli sandalye alabilmeyi hedefliyoruz" dedi. 12'inci sınıf öğrencisi Kader Demir, "Her kapak her şişe çöpe gideceğine bizim için toplayarak bir engelli vatandaşımıza yardımcı olunabilir" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye bekleyen okul personeli Tekin Tiryak ise, "Hastalık sonucunda önce sağ ayağımı kaybettim. Daha sonra ise sol ayağıma geçti ve sol ayağımı da kaybettim. Bu sene okulda öğrenciler benim içim kapak ve plastik atık topluyorlar. Çok mutlu oldum. Beni düşündükleri için Allah hepsinde razı olsun. Bütün öğrencilere, öğretmenlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Benim için mücadele ettiklerini görünce çok duygulanıyorum" dedi.

