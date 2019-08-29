Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerinde yüzde 18 civarında artış olacağını söyleyerek, "Servisçi esnafı bu dönemde son derece sıkıntılı" dedi.



Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim yılındaki okul servis ücretlerini değerlendirdi. Servis fiyatlarında yüzde 18 oranında artış olacağını kaydeden Ay, "Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başta meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenci servis araçlarındaki fiyat belirlemesi yıllık giderlerin hesaplanarak tarafımızca UKOME'ye müracaatımız ile başlar. Oraya bir fiyat teklifi götürürüz. Teklif götürürken tüm giderlerin toplamı alınarak UKOME'den fiyat tarifesi teklifi istenir. Onlarla birlikte ortaklaşa bir karar aldık. Bu yıl yüzde 18 civarında bir fiyat artışı olacak. Takdir edersiniz ki, geçtiğimiz yıl 150 bin TL'ye alınan araçlar bu dönemde 300 bin TL'lerin üzerindedir. Servisçi esnafı bu dönemde son derece sıkıntılı. Ülkemiz genelinde 0-12 yaş arasında araç kullanılıyor. Şehrimizde araçların yüzde 90'ı 0-5 yaş grubuyla hizmet vermekteyiz. Bu bize göre bir sıkıntıdır. Özellikle bu konuyla alakalı İçişleri Bakanımız ile 2 kez görüşme fırsatımız oldu. Servis araçlarındaki yaş haddinin 12'den 15'e çıkarılmasını istedik. Bununla beraber birkaç yıl önce 4 bakanlığın bir araya gelerek özellikle İzmir'de servis aracı olduğu iddia edilen bir aracın içerisinde unutularak rahmetli olmasından sonra bir servis hizmet yönetmeliği hazırladılar. Bu yönetmelik hazırlanırken sahada uygulanabilir olup olmadığına bakmadan sahada uygulanması mümkün olmayan şeyler vardı. 3 nokta emniyet kemeri ve koltuk sensörü, üs noktada kamera sistemi ve rehber personelde lise mezunu olma şartı gibi saha da uygulanabilir olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.



Birçok kalemde maliyetlerin arttığını dile getiren Ay, "Esnaf ve sanatkarımız bu konuda sıkıntılı. Sadece akaryakıt giderleriyle alakalı değil, amortisman giderleri de son derece yüksektir. Artan yüzde 100'e yakın maliyetler var. Sayabileceğim birçok kalemde maliyetler artmıştır. Esnafımız maliyet haricinde yönetmeliğin içerisindeki bu sıkıntılı maddelerle çok daha zor bir durumdadır. İnşallah bu zor şartlarda yine kaliteli bir hizmet vermek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.



Ay, servis fiyatları hakkında bilgiler vererek, "Bu dönem şehrimizde 0-5 kilometre mesafedeki servis taşıma ücreti 215 TL, 10 kilometreye kadar olan taşıma ücreti 235 TL, 20 kilometreye kadar olan taşıma ücreti 245 TL olarak belirlenmiştir. Rehber personelimiz aylık olarak öğrenci başı 75 TL, hafta sonu da 55 TL olarak ücretlendirme yapılmıştır. Şehrimizde maddi durumu iyi olmayıp ama çocuklarının servise binmesi gereken ailelerimiz okul müdürlüklerine müracaat edip bildirdikleri zaman bu taşımacılığı ücretsiz olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda bine yakın öğrencimizi ücretsiz olarak taşıdık. Şehit çocuklarımızın taşımacılığını yine ücretsiz olarak yapıyoruz. Gazi çocuklarımızda da ciddi bir indirim oranı var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA