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Okul servisi gibi motosiklet

Bursa'da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

18.09.2019 09:35
Bursa'da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.
Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.
(Zafer Peker/İHA)
Okul servisi gibi motosiklet

Motosiklet, Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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