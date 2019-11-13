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Okul servisi kaza yaptı: 6'sı öğrenci 9 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

13.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:26Okul servisi kaza yaptı: 6'sı öğrenci 9 yaralı
'nın ilçesinde öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Anter Bulvarı'ndan Bodrum istikametine giden 34 DD 4266 plakalı araç, Kızılağaç Kavşağı civarında 48 BK 717 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önde seyreden okul servisi ve kamyonun da karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Bodrum İlçen Emniyet Müdürü Ali Özher ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaralı öğrencileri ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı. Özher ve Korkmaz, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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