Okul servisinde kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

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ilçesinde yürütülen "Servisim Kütüphane" projesiyle öğrenciler, okula gidip geldikleri süreyi serviste oluşturulan kütüphane bölümünden aldıkları kitapları okuyarak değerlendiriyor. Şenbolluk
İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi, öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını artırmak, servisteki zamanlarını değerlendirmek amacıyla "Servisim Kütüphane" projesini başlattı.
Proje kapsamında, öğrencileri taşıyan 8 servis aracında, sürücü koltuğu ve yanındaki koltuğun arka tarafında oluşturulan bölümüne kitaplar yerleştirildi.
Taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler, bu kitapları ister serviste okumanın yanı sıra evlerine götürüp okuduktan sonra geri getirebiliyor.
İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları etkinlikler ve projelerle kitap okuma oranını artırmaya çalıştıklarını söyledi.
"Servisim Kütüphane" projesinin de öğrenci ve velilerde farkındalığı artırma, okuma yazma alışkanlığı kazandırma anlamında güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "İnşallah çocuklarımız en iyi şekilde bu imkandan faydalanırlar ve hepsi kitap okuma alışkanlığı noktasında bir kazanım elde ederler. Projede emeği geçen başta okul idaresi ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu tarz projelerin sayısının artmasını temenni ediyorum." dedi.
Yerlikaya, projenin il genelinde yaygınlaştırılması için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Okul Müdürü
Süleyman Arif Okutan ise servislere Türkçe öğretmeninin uygun gördüğü kitapları koyduklarını ifade ederek, "Servisteki büyük öğrencimiz bunun takibini sağlıyor. Servis şoförlerimiz okulumuza geldiği zaman 15-20 dakika öğrencileri beklerken bundan faydalanabilir, kitap okuyabilir." diye konuştu.
7. sınıf öğrencisi Semanur Atar da serviste geçirdikleri yarım saatlik zamanı kitap okuyarak değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Serviste kitapları zevkle okuduklarını aktaran Atar, "Kitapları istediğimiz zaman eve götürüyoruz, bittiğinde geri getiriyoruz. Böylelikle ailemize de okutabiliyoruz. Çok zevkli oluyor. Bu uygulama ile daha fazla kitap okuyorum. Tüm arkadaşlarıma da kitap okumayı tavsiye ederim." dedi.
Emriye Kışla da serviste eğlenceli kitaplar olduğunu belirterek, "Kitap okumakta zorlanan öğrencilere yardımcı oluyoruz. Evde kitap okuyanlar nasıl kitap okuduklarını anlatıyorlar. Biz de onlara anlatıyoruz. Akşam da eve giderken aynı şekilde kitap okuyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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