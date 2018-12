Okul servisinin çarptığı eşeğe hayvan severler sahip çıktı

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:45



Okul servisinin çarptığı eşeğe hayvan severler sahip çıktıGAZİANTEP - Gaziantep 'in Araban ilçesinde okul servisinin çarpması sonucu yaralanan eşek Canlı Hayatını İyileştirme Derneği tarafından kurtarıldı. 7 gün 24 saat boyunca gelen her ihbara cevap vermeye çalışan Cahide derneği ekibi, bu kez okul servisinin çarpıp kaçtığı eşek için harekete geçti. Gelen ihbar ile Gaziantep 'in, Araban ilçesi Yukarı Karavaiz Mahallesi'ne giden Dernek üyesi Cemal Tosun, yaralı eşeği alarak tedavi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada, Dr. Ziya Yurtal, Dr. Zeki Deveci, araştırma görevlisi İbrahim Alakuş, Araştırma Görevlisi Ömer Kırgız ve ekibi yaralı eşek için harekete geçti. Ayağı kırık olan eşeğe anestezi altında operasyonla, dinamik eksternal fiksatör aparatı takıldı. Başarılı geçen operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Ziya Yurtal ve Dr. Zeki Deveci, "Eşek bize geldiğinde açık enfekte bir kırığı vardı ve ayağı neredeyse kopmak üzereydi. Gerekli müdahaleyi yaptık. Operasyonla eşeğin ayağına dinamik eksternal fiksatör aparatı taktık. Tedavisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde devam edecek. İyi bir bakım gerekiyor, yaranın enfeksiyon kapmaması gerek. Tedavi sonrası eski haline dönebilir" dedi.Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ ise, "Hayvansever bir dernek olan Canlı Hayatını İyileştirme Derneğiyetkililerince bize getirilen eşeğin ön ayağı neredeyse kopmak üzereydi. Yaralı eşeğe, bu tür vakaların iyileşmesinde önemli olan dinamik eksternal fiksator dediğimiz, insanlarda da ve diğer evcil hayvanlarda kullanılan bir yöntem uygulandı. Uygulanan bu yöntemin ardından eşeğimizi ayağına basar şekilde taburcu ettik. Cahide ile sahipsiz hayvanların korunması ve bakımına ekip olarak ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki operasyonun ardından eşeği alarak Gaziantep 'e getiren ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim eden Cemal Güneş Tosun da, "Servis şoförü eşeğe çarptıktan sonra yardım etmek yerine, onu yolda bırakıp kaçmayı tercih etmiş. Zavallı hayvan sabahtan akşama kadar yolda yaralı halde kalmış. Durumu bize bildirdiler, vakit kaybetmeden geldik. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiler doğrultusunda dilekçemizi yazdık, araç plakasını ve olayı Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'e bildirdik. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hocalarımız sayesinde eşeğimiz şimdi daha iyi. Tedavisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde devam edecek. Tedavi sürecini dernek olarak takip edeceğiz" diye konuştu.