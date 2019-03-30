Okul servisinin otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
İSTANBUL - Ümraniye
'de seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaza Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönüp yola giren otomobille bir anda karşı karşıya geldi. İki aracın duramayarak çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olaya tanık olan vatandaşlar araç sürücülerinin yanına gitti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde okul servisi yolda ilerlerken kavşaktan dönen araçla karşı karşıya geliyor ve çarpışıyorlar.
Ümraniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA