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Okul servisiyle göçmen kaçaklığı yaparken yakalandı

EDİRNE'de polisin takibe alarak Yunanistan sınırında durdurduğu İstanbul plakalı okul servis minibüsünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.

22.08.2019 08:25 Okul servisiyle göçmen kaçaklığı yaparken yakalandı
EDİRNE'de polisin takibe alarak Yunanistan sınırında durdurduğu İstanbul plakalı okul servis minibüsünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Bülent A., "Göçmenleri Karakasım köyüne götürecektim. Sadece bana bin lira para verdiler. 3 çocuğum var. Gelirim yok, kiracıyım" dedi.
Edirne İl Emniyet  Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı kente gelen İstanbul plakalı okul servis minibüsü takibe aldı. Kente girdikten sonra Yunanistan'ın sınırında bulunan Üyüklütatar köyü yoluna giren minibüs, polis ekipleri tarafından durdurularak aranmaya alındı. Minibüs sürücüsü Bülent A., gözaltına alınırken, 15 kişilik araçta yapılan aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 Suriyeli kaçak göçmen gözaltına alındı.
Minibüse el koyan polis, sürücü Bülent A.'yı kelepçeledi. Kaçak göçmenler ise polis memurunun kullandığı el konulan minibüsle birlikte sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Suriyeli göçmenler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen minibüs sürücüsü Bülent A., gazetecilerin sorusu üzerine, evli ve 3 çocuk babası olduğunu söyleyerek, "Göçmenleri Karakasım köyüne götürecektim. Sadece bana bin lira para verdiler. Gelirim yok, kiracıyım. Pişmanım" dedi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent A., ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Edirne

İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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