05 Mart 2019, 09:56
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Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kameralara Yakalandı

İstanbul Şile'de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı. Art arda makaslar atan sürücünün faciaya davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Şile'de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı.

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. Okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı.

SERVİSİN İÇİNDE ÖĞRENCİ OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor. Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çekmeköy, İstanbul, Şile, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (11)
MİSAFİR: ben böyle tiplerin arkasında çok güzel dualar ediyorum. Ama acısını suçsuz insanlar çekiyor
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AS: Allah belasını versin sizin gibilerin
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GURBETCİ: Merak etmeyin arkadaslar, trafikte ambulansi engelleyen arkadasa verilen ceza gibi 300 lira ceza yer kurtulur.
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: yeni birşeymiki bunlar 90 lı senelerde okul servisi çeken argadaşım varıdı , talebeleri dagıtuncu arabayı ormana çekip içer goltugun üstünde iş yaparduk
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ADINIZI YAZIN: öğrencileri okula yetiştiriyor
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