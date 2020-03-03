Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADAPAZARI'nda, okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, vatandaşlar aşırı hız yaptığı gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdı.

Kaza saat 16.15 sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Orhangül idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servisi ile Ayşe Keleş idaresindeki 54 BS 957 otomobil çarpıştı. Okul servisi ile elektrik direği arasında kalan otomobilde, sürücü Ayşe Keleş ile yanında bulunan kızı sıkıştı. Servis sürücüsü Orhangül ile 3 öğrenci de yaralandı.

Anne ve kızını sıkıştıkları yerden kurtaran vatandaşlar, büyük korku yaşayan servis aracındaki çocukları da sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle servis sürücüsü Ahmet Orhangül'e saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları dağıtırken kazada yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya