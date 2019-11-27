Haberler » Güncel » Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi - Haber

Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

27.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:49Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce yurt genelinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. 17 bin 763 aracın denetlendiği uygulamalarda, 277 sürücünün 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen maddelere uymadığı tespit edilirken, 91 araç da trafikten men edildi.

Yurt genelinde, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin 25 Kasım'da sona ermesiyle polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre eksiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. 17 bin 763 aracın denetlendiği uygulamalarda, 277 sürücünün 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen maddelere uymadığı tespit edilirken, 91 araç da trafikten men edildi. 1 sürücü belgesi, geçici olarak alınırken, polis ekiplerinin belirlediği 1343 trafik kuralı ihlali üzerine cezai işlem yapıldı.



Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:51 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:51 İsrailli genç kızın otopsi incelemesinde boğazında ve kalçasında morluklar tespit edildi
18:50 İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
18:47 Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
27.11.2019 18:52:03