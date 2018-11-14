Okul Servisleri Mikroplara Karşı Dezenfekte Ediliyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06

Kocasinan Belediyesi ile Kayseri Servisçiler ve Minibüsçüler Odası işbirliğinde kentte bulunan 820 öğrenci servisi, yaklaşan kış ayları öncesi mikroplarla karşı dezenfekte edildi.Yaklaşan kış ayları öncesi, kentte bulunan 820 öğrenci servisi, Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek mikroplardan arındırıldı. Öğrencilerin güvenlik ve emniyetinin yanı sıra hijyenik ortamlarda yolculuk yapmasının da önemli bir unsur olduğunu ifade eden Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Yavuz Ay; "Kayseri'de kış mevsimi başladı. Kış mevsimiyle beraber özellikle servis araçlarını kullanan çocuklarımızı mikrolara karşı önlem almak adına başkanımıza bu konuyu teklif ettik. Çok kaliteli bir çalışma oldu. Servis araçlarındaki şoför arkadaşlarımız araçlarının bakımlarını periyodik olarak yapıyor. Bizim için öncelik emniyet ve güvenlik. Tabi çocuklarımızın da daha hijyenik ortamlarda gidip gelmeleri en önemli unsurlardan bir tanesidir. Burada böyle bir çalışma yapıldı. Kış aylarında mikroplara karşı önlem almak adına yapılmış bir çalışmadır. Türkiye geneline baktığımız zaman Kayseri Servisçiler Odası olarak ilk defa böyle bir çalışma yapılmış oldu Kocasinan Belediyemizle birlikte. Bu da bizi son derece memnun etti. Toplamda 820 aracımızın tamamı da yaklaşık bir hafta içerisinde dezenfekte olacak. Bu şekilde günlük programlar eşliğinde yapıyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımızın çok daha kaliteli, sağlıklı şartlarda taşımacılığı yapılacak inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ