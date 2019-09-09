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Okul servislerine ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan 23 sürücüye 5 bin 835 TL ceza kesti.

09.09.2019 13:07 Okul servislerine ceza yağdı
Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan 23 sürücüye 5 bin 835 TL ceza kesti.

Ders zilinin çaldığı ilk günde sorumluluk sahasında okul servislerini denetleyen jandarma, tüm uyarılara rağmen emniyet kameri kullanmayan araç sürücülerini affetmedi.

160 aracın kontrol edildiği denetimlerde 23 sürücüye trafik kurallarına uymadığı için 5 bin 835 TL ceza kesildi.

Havadan denetimlerin sürdüğü Kahramanmaraş'ta sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, özellikle okul servislerine yönelik özel kontrollerin artarak devam edeceğini belirttiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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