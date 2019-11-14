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Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

2019-2020 Sezonunda Okul Spor Faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, okulların, okul spor faaliyetleriyle ilgili her türlü işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından Yayınlanan Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü hakkında Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul...

14.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:34Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
2019-2020 Sezonunda Okul Faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, okulların, okul spor faaliyetleriyle ilgili her türlü işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından Yayınlanan Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü hakkında Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Yöneticilerine bilgi vermek amacı ile toplantı yapıldı.

13 Kasım'da 'de, Develi, Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar'da görev yapan Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü ve Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Toplantı Salonunda; Kocasinan, Talas, Hacılar, Akkışla, Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde görevli Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine yönelik sistem işleyişi ve Okul Sporlar Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve okullardan 412 öğretmen katıldı.

Yarın da, Melikgazi, İncesu, Sarız, Felahiye ve Özvatan İlçelerindeki Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Okul Sporları Modülü ve Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verilecek. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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