Okul Spor Müsabakaları Start Aldı

Bilecik
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları start aldı.
Bilecik Pelitözü
Göleti'nde yapılan müsabakalara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ve öğrenciler katıldı. Yarışma sonunda bir açıklama yapan Yıldız, "İl Müdürlüğümüz tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakalarımız başladı. Pelitözü Göleti Koşu Parkurunda geçekleştirilen yarışlar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalarda başarı gösteren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
Aslan Yıldız,Pelitözü,Bilecik
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:28