Haberler » Güncel » Okul sporları bilgilendirme toplantısı - Haber

Okul sporları bilgilendirme toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019-2020 okul sporu faaliyetlerini planlamak için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

21.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:52Okul sporları bilgilendirme toplantısı
'ın ilçesinde 2019-2020 okul sporu faaliyetlerini planlamak için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe Gençlik ve Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda, geçmiş dönem başarıları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul sporları kapsamında yapılacak faaliyet ve çalışmalar hakkında görüşüldü.

Toplantıda, değişen yönetmelik ve okul sporlarının giriş sistemleri hakkında okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri bilgilendirildi.

Çocukların spora yönlendirilmesinde okul idarecilerine ve beden eğitimi öğretmenlerine büyük sorumlulukların düştüğünü kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Çocukların nefes alabileceği, hayata daha farklı bakabileceği bir aktivitedir ve ihtiyaçtır. Spor faaliyetlerini yerine getirirken bir takım engeller ile karşılaşabiliyoruz. Bu engelleri bir ekip ruhu içerisinde aşmalıyız. Öğrenci ailelerimize sporun faydalarını, başarıya olumsuz bir yönünün olmadığı aksine öğrencinizin fiziksel ve zihinsel gelişimine faydalarının olduğunu iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Bu kapsam öğrencilerimizi, çocuklarımızı okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalara katılımını sağlayalım" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Özbal, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Ömer Faruk Dursun, Okul Sporları İl Temsilcisi Zeynel Abidin Deneri, okul müdürleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:42 Sahibinin 'çalındı' dediği inekler, otlarken bulundu
10:42 Adana'da dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
10:40 Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
10:40 Trabzonspor'un borcu azaldı
10:35 Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:15 Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
10:13 Saray'a giden CHP'li iddiasını gündeme getiren Rahmi Turan'dan yeni yazı: Kaynağım endişelendi, söz verdim ismi unutacağım
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 10:43:20