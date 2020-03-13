Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu
Okul Sporları Bisiklet Samsun İl Birinciliği yarışmasında dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
13.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Okul Sporları Bisiklet Samsun İl Birinciliği yarışmasında dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Samsun İl Birinciliği müsabakaları Doğu Park Parkurunda yapıldı. Yarışmaya Genç A – Genç B ve yıldız erkek-kadın olmak üzere 4 kategoride toplam 12 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Müsabakalarda kategorilerinde 1. olan sporcular ise Yıldız Kadınlarda Nehir Beyazpınar, Yıldız Erkeklerde Nafız Ege Karagöl, Genç A'da Özgür Tural ve Genç B kategorisinde Yağız Korkmaz oldu. - SAMSUN
Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Samsun İl Birinciliği müsabakaları Doğu Park Parkurunda yapıldı. Yarışmaya Genç A – Genç B ve yıldız erkek-kadın olmak üzere 4 kategoride toplam 12 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Müsabakalarda kategorilerinde 1. olan sporcular ise Yıldız Kadınlarda Nehir Beyazpınar, Yıldız Erkeklerde Nafız Ege Karagöl, Genç A'da Özgür Tural ve Genç B kategorisinde Yağız Korkmaz oldu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın