Haberler » Yaşam » Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Haberler

Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

2020 eğitim öğretim yılı Bilecik okul sporları yıldızlar Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

18.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:12Okul sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
2020 eğitim öğretim yılı okul sporları yıldızlar Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Halk Eğitimi Merkezi Bocce sahasında yapılan müsabakalara 8 kız 8 Erkek okul takımı katıldı. Lig usülü ile gerçekleşen maçlar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyalarını Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir verdi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir öğrencilerle öz çekim yaparak kupa ve madalya sevinçlerine ortak oldu. Bölge müsabakalarında hem yıldız kızlarda hemde yıldız erkeklerde Bilecik'i temsil edecek olan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine başarılar diledi. Dereceye giren okul takımları ise şöyle gerçekleşti.

Yıldız Erkeklerde 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Gölpazarı Gazimihal Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu, 4. Bozüyük Saffet Şeker Orta Okulu Yıldız Kızlarda ise 1. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, 2. Bozüyük Albay ibrahim Çolak Orta Okulu, 3. Bozüyük İçköy Orta Okulu ve 4. Bozüyük Akpınar Orta Okulu oldu. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 19:46:10