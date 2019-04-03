- Okul sporları futbol yıldızları grup müsabakaları başladı
KİLİS - Kilis
'te, Okul Sporları futbol yıldızları kızlar ile erkekler gurup maçları başladı. Futbol
yıldızları kızlar takımlarında il birincisi olan Adana
, Adıyaman
, Gaziantep
, Hatay
, Kayseri
, Malatya
, Kilis, Mersin
, Osmaniye
, Futbol Yıldızları Erkek Takımları'nda il birincisi olan Adana, Diyarbakır
, Gaziantep, Hatay, İstanbul
, Kahramanmaraş
, Kilis, Konya
, Malatya, Mersin, Osmaniye ile Şırnak
'tan gelen futbol takımları, Kilis 7 Aralık
ile Beşevler
Stadyumu'nda maçlara başladı.Okul Sporları İl Temsilcisi Mehmet Uyucu, Kilis'te kız-erkek, yıldızlar futbol müsabakalarının başladığını ifade ederek, "12 Erkek, 9 kız futbol il takımları katılıyor. 3 gün boyunca müsabakalar devam edecek. İlimizden birinci olan takımları, kupalarını, madalyalarını verip yarı finallere göndereceğiz" dedi.Çok çekişmeli geçen maçlarda büyük heyecan yaşanırken, 3 gün devam edecek eleme maçları sonrası birinci olan takımların yarı finallere katılacağı bildirildi.
Kilis, Futbol, Spor
Kaynak: İHA