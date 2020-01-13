Haberler » Yaşam » Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi - Haberler

Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

Bilecik'te 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Genç Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

13.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:51Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi
'te 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

Üçüncülük maçında rakibi Bilecik Özel Sınav Lisesine 2-0 üstünlük kuran Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Coşkulu atmosferde oynanan final maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken şampiyonu seri penaltı vuruşları belirledi.

Seri penaltılarda rakibi Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 4-3 üstünlük kuran Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Şampiyon kupa ve madalyasını Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut'tan alırken, takımlara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Hasan Kol ve Uğur Aykan tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Bilecik, Genç, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:59  İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Haberler
13:56  Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Haberler
13:55  Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı - Haberler
13:54  Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı - Haberler
13:52  Azerbaycan'ın 100. yıl anısına madalya verildi - Haberler
13:52  CHP Selçuk'ta görev dağılımı yapıldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
13.01.2020 14:08:09