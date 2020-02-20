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Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.

20.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:01Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi
'te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.

İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın sonuna gelindi. Müsabaklar sonucunda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular kendi stillerinde madalyaya uzanmak için büyük çaba sarf ettiler. Müsabakaların tamamlanması ile dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Şube Müdürü Mustafa Karaca ve antrenörler tarafından takdim edildi. Derece elde eden sporcular 13-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grup Birinciliği Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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