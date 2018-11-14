14 Kasım 2018 Çarşamba 16:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:54

Osmaniye'de görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerine Okul Sporları Yönetim Sistemi tanıtıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, beden eğitimi öğretmenlerine yönelik Okul Sporları Yönetim Sistemi Bilgilendirme Semineri düzenlendi.Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen seminerde, 2018-2019 okul spor faaliyetleri planlanarak, yönetim sistemi ve diğer kurallar hakkında bilgiler verildi.Seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Okul Sporları İl Temsilcisi Altan Tufan da katıldı.