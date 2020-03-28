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Okul sütleri, ev sütü oldu

MERSİN'de, 3 ilçede bulunan 35 ilkokuldaki öğrencilere, 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında dağıtılan sütler, koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen çocuklara, evlerine götürülerek ulaştırıldı.

28.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:48
Okul sütleri, ev sütü oldu

MERSİN'de, 3 ilçede bulunan 35 ilkokuldaki öğrencilere, 'Süt Senin Gurur Mersin 'in' projesi kapsamında dağıtılan sütler, koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen çocuklara, evlerine götürülerek ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Süt Senin Gurur Mersin'in' projesi kapsamında, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki dezavantajlı mahallelerde bulunan 35 ilkokulda haftanın 2 günü toplam 56 bin öğrenciye süt dağıtıyor.

Başkanlık, okulların kapalı olması nedeniyle 27'şer adetlik 180 kolide yer alan 5 bin sütü, çocuklara ulaştırılması için muhtarlıklara teslim etti. Muhtarlar da sütleri çocuklara ulaştırdı.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, yaşanan zorlu süreçte yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı öğrenciler okula gidemediği için sütleri öğrencilere iletilmek üzere muhtarlığa bırakıldı. Buradaki süreçte çocuklarımıza bu sütleri dağıtacağız" diye konuştu.

Şevket Sümer Mahallesi sakinlerinden 4 çocuk babası Abdülbaki Akşin de çocuklarına okullarında dağıtılan sütlerin bu süreçte evlerine ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Çocuklar okula gidiyordu. Bu virüsten dolayı şu an evdeler, okula gidemiyorlar. Okuldayken süt veriliyordu. Şimdi okullar tatil olduğu için evlere getirilip dağıtılıyor" dedi


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Mersin, Güncel

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