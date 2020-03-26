Okul Tatili Uzatıldı! İşte Beklenen Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın açıklaması yaptı.Bakan Açıkladı Okul Tatili Uzatıldı!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 30 Nisan'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Ziya Selçuk açıklamasında şunları söyledi:Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Uzaktan eğitme başlandı. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki hafta eğitime devam edeceğiz. Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulunun kararlarıyla doğrudan ilgili.Eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda.Bizim telafi eğitimi olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında her türlü senaryoya açığız. Bu süre içinde de derslere ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:185 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak. Bu hastalığa karşı irademiz var.Mücadeleyi organize eden güçtür devlet, uygulama size bağlıdır. Hiçbir hekim, virüsün size bulaşmasını önleyemez, bunu siz önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz, temastan kaçarak önleyebilirsiniz.Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak. Dikkatli olmalısınız. Misafir gelirse sarılmak yok. El öpmek yok. Uygulamayı tatil olarak görmeyin. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Verilen ara uzatılacak.Unutmayın, aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz. Bu arada kamuoyunun daha net bir bilgiyi alması için bir şey söylemek istiyorum. Vaka sayılarını bildirmeye uğraşıyoruz.Bundan sonraki dönemde, hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere, dijital ortamda hergün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız.Detaylar geliyor..

Kaynak: Tamindir