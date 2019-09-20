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Okul yakınındaki parkta uyuşturucu satan kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir okul yakınında bulunan parkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

20.09.2019 21:32Okul yakınındaki parkta uyuşturucu satan kişi tutuklandı
İzmir'in Tire ilçesinde bir okul yakınında bulunan parkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri okulların açılması ile birlikte çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için okul önleri ile okul yakınlarındaki park ve bahçelerde uygulamalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler uygulamalar sırasında bir okulun yakınında bulunan parkta davranışlarından şüphelendikleri U.G.'yi (29) bir süre takip etti.
Şahsın üzerinde yapılan aramada boş oyuncak kutusunda saklanan 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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