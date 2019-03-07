Okul Yararına Kermes Düzenlediler

Yozgat Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri ve öğretmenleri okulları yararına kermes düzenledi.
Lise Caddesi'nde açılan kermeste, öğrenciler ve öğretmenler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Öğrenciler ayrıca el sanatları kursunda keçeden yaptıkları çanta ve süs eşyalarını da vatandaşların beğenisine sundu.
Kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı
, pansiyonda kalan öğrencilerin derslerden kalan zamanlarda yeteneklerine uygun tasarım ve beceri kurslarının açılmasına yönelik çalışma yapmasından mutlu olduğunu belirterek, okul yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. Okul Müdürü
Elif Tümgan da kermesten elde edilecek gelirin okul yararına ve okulun spor salonu için kullanılacağını ifade ederek, "Okul olarak her yıl düzenlediğimiz kermesimize bu yıl bir yenisini daha ekledik. Bu yıl elde edilen gelirle okulumuz içerisinde spor salonu olarak kullandığımız alanı donanımlı hale getirmek istiyoruz. Kermesimize katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Zübeyde Hanım, Yozgat, Güncel
Kaynak: AA