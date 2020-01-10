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Okul yolunda asansörde mahsur kaldılar

Bursa'da okula gitmek için üst geçitten geçen 3 genç, üst geçidin asansöründe mahsur kaldı.

10.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:32Okul yolunda asansörde mahsur kaldılar
'da okula gitmek için üst geçitten geçen 3 genç, üst geçidin asansöründe mahsur kaldı. 1 saat mahsur kaldıktan sonra itfaiye ve BURULAŞ tarafından kurtarılan gençler, daha sonra okullarına gitti.

Olay, İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 3 genç, okula gitmek için üst geçidi kullandı. Hava soğuk olduğu için üst geçitte bulunan asansörü kullanmak isteyen gençler, asansörle aşağı inmek istedikleri sırada mahsur kaldı. Yanlarında bulunan cep telefonuyla polisi arayan gençler, ekiplerin kendilerini kurtarmasını beklemeye başladı.

3 genç 1 saatte kurtarıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin bulunduğu asansöre ulaşamayınca itfaiye ve BURULAŞ ekiplerinde yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 genci mahsur kaldıkları asansörde kurtardı. 3 gencin sağlık durumunun iyi olmasının belirlenmesinin ardından polis ekipleri 3 gence okula kadar eşlik ederek elleriyle okula teslim etti. - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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