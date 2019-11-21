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Okul yolunda sathi kaplama çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, devam eden eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ulaşım güvenliğini güvence altına almak amacıyla okul yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

21.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:43Okul yolunda sathi kaplama çalışması

HBB ekipleri, Mahallesi Atatürk Ortaokulu yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. HBB, öğrencilerin ve mahalle halkının okula güvenli bir şekilde gidip gelebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlandığını müjdeledi.

VELİLER ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Okul yolunu konforlu ve güvenilir hale getiren ekipler, ihtiyaç doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Veliler, öğrencilerin ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yol yapım çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek ekipler aracılığıyla tüm HBB ailesine ve Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.


Mızraklı, Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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