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Okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında okul yöneticilerine yönelik eğitim verildi.

19.08.2019 14:34 Okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi
Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında okul yöneticilerine yönelik eğitim verildi.
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, kentte öğretmenlerin desteğiyle güzel çalışmaların yapılabileceğini söyledi.
İletişimin ve kitap okumanın önemine değinen Engin, "Eğer kitap okuyorsanız her okuduğunuz kitaptan sonra biraz daha değiştiğinizi hissediyorsunuz. Bunlar, yöneticilikle ilgili kitaplar, kişisel gelişim kitapları, hayata dair kitaplar olabilir." dedi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever de 15 yerde düzenlenen eğitimlerdeki amacın, okul idarecilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sever, eğitimlerle yaklaşık 9 bin 500 okul yöneticisine ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Anadolu Lisesi, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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