Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Ele Alındı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:37



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:37

Yüksekova ilçesinde, Öğrenen Öğretmen Programı kapsamında düzenlenen konferansla okul yönetimindeki yeni yaklaşımlar ele alındı.Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle "Kuramdan Uygulamaya Okul Yönetimi" konulu konferans düzenledi.Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonunda, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'nun konuşmacı olarak katılımıyla düzenlenen konferansta, okul yönetimi ve eğitimdeki yeni gelişmeler anlatıldı.Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, konferansta yaptığı konuşmada, öğretmenlerin önemine işaret ederek, şunları söyledi:"Yarını devralacak çocuklarımızı sizler (öğretmenler) yetiştiriyorsunuz. Sizler geleceğe hazırlıyorsunuz. Gerçekleştirilen bu program okyanusta bir damla katkı sağladıysa bizim ve ilçemiz için mutluluk vericidir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ederim."Konferansı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da takip etti.