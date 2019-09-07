Haberler» Güncel» Haber

Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

ADANA Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı.

07.09.2019 15:50 Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı
ADANA Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı.
Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenci, ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Sabah erken saatlerde aileleriyle gelen öğrenciler, sıraya girerek, tıraş olmayı bekledi. Öğrencilerin saçlarını tıraş eden berber Yalçın Akgül, güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan mutlu olduğunu ve çocukların okula güzel bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi.
Hüseyin Koç (11) adlı öğrenci de saçını ücretsiz kestirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.



Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Sabah, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41   Zeytinburnu'nda yangın (1)
17:40   Hong kong'da protestolar sürüyor
17:39   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi
17:37   Karabük ayının saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu
17:37   Chp lideri kılıçdaroğlu ilk kez deve sütü içti
17:37   Sinop-karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgaha düştü
17:37   Chp lideri kılıçdaroğlu söke'de konuştu