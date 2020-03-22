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Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler

Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısına geçerek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

22.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:33
Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısına geçerek, "Evde kal Türkiye " mesajı verdi.
Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan ve korona virüsü nedeniyle eğitimleri aksayan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısında verdikleri mesajlar ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardılar. Öğrenciler kaydettikleri görüntülerde, "Canımız sıkılsa da biz okula gitmiyoruz, siz de evde kalın", "Evde kal bütün Türkiye", "Benim için evde kal", "Evden çıkmayalım, mesafeyi koruyalım" ifadelerine yer verdiler. Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler

Kaynak: İHA

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Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler
Etiketler : Başiskele, Türkiye, Genel

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