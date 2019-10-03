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Okula değil ölüme götürüyordu

Bursa'da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu.

03.10.2019 09:48Okula değil ölüme götürüyordu
Bursa'da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bursa Ankara Karayolu mevkisinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen 4 çocuk ve 1 babayı gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı. Görüntüde okul kıyafeti giyen 3 çocuk motorun arkasında 1 çocuk ise ön tarafında oturuyor. Bunun üzerine çantaları koyacak yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yoluna devam ediyor. Belirli süre karayolunda bu şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü gözden kayboldu. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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