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Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı

Çocuklarını motosikletin üzerinde okula götüren baba 'yok artık' dedirtti. Bir vatandaşın kameraya kaydettiği görüntüde bir baba, 4 çocuğunu motosikletin üzerinde okula götürdü.

03.10.2019 10:38

Bursa'da bir baba okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.

TEHLİKELİ YOLCULUK

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Bursa Ankara Karayolu mevkinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen, 4 çocuk ve 1 babayı gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı. Görüntüde okul kıyafeti giyen 3 çocuk motorun arkasında 1 çocuk ise ön tarafından oturuyor. Bunun üzerine çantaları koyacak yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yoluna devam ediyor. Belirli süre karayolunda bu şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.

Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı

Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(16)
UZMAN:Memlekette eğitim eşitliği yok. Zengin olsaydı babası özel arabasıyla götürürdü. Şaşkınlığımız niye
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BRO:Çok tehlikeli bir hareket, tasvip edilemez ama ne yapsın imkansızlık
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METİN:köylerde karda kışta atla eşşekle okula götürülen öğrencilere helal olsun diyoruz ki (helal olsun) fakat bursa gibi büyükşehir köy olmadığına göre at eşşek de araba motor vs olduğuna göre bu adamada yaptığı tehlikeli olmasına rağmen (ekonomik sıkıntını getirdiği zorluk) bu adamada helal olsun diyorum
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ADINIZI YAZINAIK:haltın gemicikleri yokki denizden gitsin!!! katardan uçak aldıda binmiyormu?benzin 7. 25. . . . mazot 6. 65. . . . lpye yine dün zam yaptınız . yeter artık halkı küçümsemeye suçlamaya asla hakkınız yok. ama suç yine size oy verende. . . müstehaktır cahillere
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ADINIZI YAZIN:servis ücretleri uygun olsun teşvik etmesinler
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GARİP:ADAM HAKLI SERVİS ÜCRETLERİ TAVAN YAPARSA NE YAPSIN PARA YOK
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ADAM HAKLİDİR GARİP NEYAPSİN:Araba verdik de adam mi kullanmadi kisi gelir testini yapin sonra haber kimse riske keriz gibi girmez imkan meselesi sen araba almaya imkan sagla vergiye bogma
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FANİ:Valla adamcağiza birsey diyemiyorumki.Muhtemelen cocuklarin hepsi uzak okullara gidiyorlardir.Servis ucreti ni alt başı 200 tl den hesaplasak 800 tl.yi nasil versin.Okul bu mecbur gidilecek.Kimse evladini tehlikeye atmak istemezki.Uzuluyorum bu insanlara.Allah yardimcimiz olsun cümleten!
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IYI:eeeeyyyy fani !üzülme imkanın elinde. . . bu kötü gidişata sebep olanları başından defedersen millet ohh çekeçek
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HAKLI VE ÖFKELİ:arabası vardı da binmedi mi, ölüm tenekeleri 15-20bin olmuş ne yapsın gariban
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