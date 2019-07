Okula gidemeyen 8 yaşındaki Azeri kızı, yardım bekliyor

Denizli Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve Azerbaycan vatandaşı olan 8 yaşındaki kız çocuğu ailesinin maddi durumu kötü olduğu için gerekli olan 5 bin TL bulamadıklarından dolayı okula gidemiyor. Okula gidemediği için ağlayan küçük kız 5 bin TL'yi bulan masraflar karşılanmaz ise bu yılda okula gidemeyecek.Bahar Beyazhançer (34), 2016 yılında Azerbaycan'dan, Türkiye'ye gelerek Murat Beyazhançer (52) ile evlendi. Beyazhançer, Türkiye'ye önceki evliliğinden olan 8 yaşındaki kızı Şebnem Beyazhançer'i de getirdi. Kendisi evlendiği için oturma izni alan anne Beyazhançer, kızı Şebnem'in oturma iznini o dönem hamile olduğu için İstanbul 'da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne giderek çıkartamadı. Sonraki dönemlerde ise maddi yetersizlikten ve konuyu yeterince bilmemesinden dolayı minik Şebnem için oturma izni çıkartamadı. Geldiği ilk yıl ana okula giden Şebnem, 2017 yılında ilköğretim 1'inci sınıfa oturma izne olmadığı için kayıt yaptıramadı ve sonrasında okula gidemedi. 2015 yılından beri Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturma izne olmadan yaşayan ve okula gidemeyen Şebnem, yaşıtları gibi okula gidip, ders çalışmak istiyor."KIZIM AĞLIYOR, BEN KAHRIMDAN ÖLÜYORUM"Anne Bahar Beyazhançer, kızının okula gidemediği için her gün ağladığını belirterek, "2016 yılında evlenmek için Türkiye'ye geldim. Çok şükür mutlu bir ailem var ve kocam da iyi birisi. Kızım anaokuluna gitti ama şimdi okula gidemiyor. Kızım burada 2017 yılından beri kaçak olarak yaşıyor. Çocuğum okula gitmek için her gün ağlıyor. Ben de anneyim, her gün kahrımdan ölüyorum. Çocuğumun okula gitmesini istiyorum" dedi."AZERBAYCAN'A GİDİP GELMEMİZ GEREK, PARAYI KARŞILAYAMIYORUZ"Kızının okula gitmesi için ülkesine giriş-çıkış yapması gerektiğini ve masrafları karşılayamadığını ifade eden Beyazhançer, "Her sene oturma izni alıyorduk sonra vergi parasını yatırdım kart parasını yatırdım göç idaresine gittim. E-posta getirmen lazım dediler İstanbul'dan. İstanbul'a gidip gelmem için, hamileydim gidip gelemedim. Para bulamadım İstanbul'a gitmek için. 90 gün içerisinde evrakın teslim edilmesi gerektiğini bilemedim. Sonra gittiğimde tarihin geçtiğini söylediler. Şimdi Azerbaycan'a giriş çıkış yapmam gerekiyor. En az 4-5 bin lira gerekli olduğu için gidemiyorum. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Ne yapmam gerekiyor biliyorum. Rica ediyorum ne olursun benim çocuğuma okula gitmesi için yardımcı olsunlar. Okula gönderemiyorum çocuğumu param yok okula gönderemiyorum. Bana yardımcı olsunlar rica ederim" diye konuştu."KEŞKE BEN DE OKULA GİTSEM"Okula gidemediği için üzgün olduğunu aktaran Beyazhançer ise, "Okula gidince ödev yapmak isterim çalışmak isterim. Ben okula gidemiyorum benim yaşıtlarımdakiler gibi ben de okula gitmek istiyorum. Onlar benimle dalga geçiyor. Üzülüyorum. Keşke ben de gitseydim" dedi.(İHA)