Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Okula gidemeyen çocuklara süt

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) sebebiyle okula gidemeyen Mersinli çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt dağıtılmaya başlandı.

27.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:55
Okula gidemeyen çocuklara süt
Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) sebebiyle okula gidemeyen Mersinli çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt dağıtılmaya başlandı. Bugün merkezdeki çeşitli mahallelerde 4 bin 860 süt dağıtılırken, önümüzdeki günlerde dağıtımın süreceği belirtildi.

Türkiye genelinde virüs salgınına karşı birçok tedbir alınırken, okullarda tatil edilmişti. Bu süreçte uzaktan eğitimle ders gören öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt desteği verilmeye başlandı. Bugün merkez Akdeniz , Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki belirlenen mahallerdeki çocuklara süt dağıttı. Mahalle muhtarları eşliğinde evlere tek tek giden ekipler, sütleri çocuklara verdi. Sütlerden dolayı mutlu olan çocuklar, ekiplere teşekkür etti.

Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, Kovid-19'dan dolayı bir süredir öğrencilerin okula gitmediğini belirterek, "Belediyemizde evde oturan ve ders çalışan çocuklarımıza süt dağıtmaya karar vermiş. Bu kapsamda bizler aracılığıyla bugün süt dağıtmaya başladık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızı bu virüs ile ilgili de bilgilendiriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu bir arada bulunmamalarını ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz bu virüse karşı güzel çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin söylediği kurallara mahallemizin yüzde 70'i uyuyor. Tabi bizim bölgemizde göçle gelen vatandaşlarımız ağırlıklı. O yüzden tarımda, inşatta sektöründe çok çalışan var. Onlarda mecburen işe gidiyorlar. Yetkililerimizden ricamız, biraz daha buradaki insanlara bu süreçte destek olurlarsa seviniriz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersinli, Akdeniz, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Okula gidemeyen çocuklara süt - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den yazlıkçılara "gelmeyin" uyarısı - Haber 18:48: Hayvan çiftliğinde kendini iple tavana astı - Haber 18:48: Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası - Haber 18:48: İspanya'da "Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma" yasaklandı - Haber 18:48: Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubu 569 vatandaşın ihtiyacını giderdi - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber