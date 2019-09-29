Haberler » Güncel » Haber

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2) - (vali canbolat...

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDEBursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu.

29.09.2019 09:46Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2) - (vali canbolat...

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE
Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.


Mehmet İNAN/BURSA,



Mustafa Çınar, Karagöl, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında
14:06 Centilmen motosikletçiler prostat kanseri için yollarda
14:06 Arnavutköy'de tütün denetimi
14:05 Asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı-2
14:05 Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
14:05 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
14:05 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (2)