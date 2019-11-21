Haberler » 3. Sayfa » Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu - Haber

Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu

Diyarbakır'da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

21.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:51Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu
'da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 'in Mazıdağı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Diyarbakırlı matematik öğretmeni Ezgi Şengül'e, okula giderken 75 Metrelik Yol mevkiinde karşıdan karşıya geçerken araç çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ezgi öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay
19:59 Fırında bıçaklı kavga: 1 yaralı
19:57 Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı
19:51 Arkadaşının oyun sırasında doğrulttuğu silah küçük çocuğu ağır yaraladı
19:44 Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:18:30