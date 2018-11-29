29 Kasım 2018, 10:22
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Okula Gitmek İstemeyen 13 Yaşındaki Çocuk Annesini Sırtından Bıçakladı

Denizli'de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OKULA GİTMEK İSTEMEDİ

Merkez Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yaşayan Serpil K. (49) ile kızı S.K. arasında okula gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI

Okula gitmek istemeyen S.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Merkez,Denizli
29 Kasım 2018 Perşembe 10:22



YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ: Olay çok vahim,,,gençlerin örnek aldığı kişilerin,,karekterleri aynen çocuklara ve gençlere yansıyor,,,vurucu kırıcı filimler,,artislerin argo konuşmaları,,gençleri ve çocukları suça teşvik ediyor.
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TİRYAKİ : BİR SEBEBİ VARDIR Bİ BALTAYA SAHİP OLAMADIK YA LA
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BUNLAR HEP MUHALEFETİN SUÇU: bu kız doğduğundan beri muhalefet aynı, sorumlu muhalefettir
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VAY: Ertuğrul beyimin dediği gibi kara söz bitti
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