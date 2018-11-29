Okula Gitmek İstemeyen 13 Yaşındaki Çocuk Annesini Sırtından Bıçakladı

Denizli'de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OKULA GİTMEK İSTEMEDİ
Merkez Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yaşayan Serpil K. (49) ile kızı S.K. arasında okula gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
ANNESİNİ BIÇAKLADI
Okula gitmek istemeyen S.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Merkez,Denizli
29 Kasım 2018 Perşembe 10:22