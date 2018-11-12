Okula Gitmeye Hazırlanırken Yaşamını Yitirdi

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, evinde okula gitmeye hazırlanan bir lise öğrencisi, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
12. sınıf öğrencisi Sezer Kalaycıoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.
Evlerinde sabah okula gitmek için hazırlanan Kalaycıoğlu, bir süre sonra babası Recep Kalaycıoğlu tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu.
Baba Kalaycıoğlu'nun yardım çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sezer Kalaycıoğlu'nu yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sezer Kalaycıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdeniz
anemisi hastası olduğu öğrenilen Sezer Kalaycıoğlu'nun, ölüm sebebinin otopsiyle belli olacağı öğrenildi.
Anadolu Lisesi,Zonguldak,Çaycuma
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:19