Okula "Kitap" Gibi Duvar

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki okul binasını ayıran duvar, devasa kitap figürleri ile donatıldı.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ilginç bir çalışma gerçekleştirdi.İldeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan, iki okulu ayıran duvarda dekor olarak devasa kitap figürleri kullanıldı.Dostoyevski'den "Suç ve Ceza", Mustafa Kemal Atatürk'ten "Nutuk", Necip Fazıl Kısakürek'ten "Çile", Balzac'tan "Vadideki Zambak", Reşat Nuri Güntekin'den "Çalıkuşu" gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların dekor olarak kullanıldığı duvar, adeta kitaplığı andırıyor.İki okula da görsel zenginlik katan çalışma, ilgi görüyor."Keşke bütün duvarlar böyle olsa"Öğrencilerden Harun Ökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda duvar olarak kitap figürlerinin yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi.Bu çalışma sayesinde daha önce okumadığı kitapları görme ve okuma fırsatı bulduğunu dile getiren Ökmen, "Çok güzel olmuş, keşke her yerde yapılsa. Bu duvarı gördüğümüzde kütüphaneye ilgimiz de artıyor. Kitaplara bakıp, isimlerini öğrenip okuyoruz. Keşke bütün duvarlar böyle olsa." dedi."Okulların etrafında kitaplar olsun"Necim Timur, bu çalışmanın sadece öğrencilere değil herkese kitap okuma alışkanlığı kazandıracağını belirtti."Görünce kitaplara karşı bir sevgi oluşuyor. Okulların etrafında duvar değil kitaplar olsun." diyen Timur, kitapların, insanın hayatını değiştirecek güçte olduğunu vurguladı.Vatandaşlardan Selma Irman, okulda kitap figürünün yer almasını önemli bulduğunu dile getirerek, bu çalışmanın kitap okumaya ilgiyi artırmasını arzu ettiğini kaydetti.Kitap okuma bilincine katkıİlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az, görevlendirme yapılan belediyenin okullarında güzel ve örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.Okul duvarlarının hem çevreyle hem de ilçeyle bütünleştiğini ifade eden Az, çalışmanın içeriğinin okullara son derece uygun olduğunu söyledi.Az, kitap ve okulun ayrılmaz bir iki olduğuna işaret ederek, "Okul duvarlarının kitapla bütünleşmiş olması ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.Belediye yönetimine teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini dileyen Az, şunları kaydetti:"Bu çalışmalar sadece öğrencilerde değil vatandaşlarda da farkındalık oluşturacaktır. Çocuklarımızın zihninde kitap ve kitabın öneminin yerleşmesi açısından güzel bir hizmet. Öğrencilerimize hep kitap okuma tavsiyesinde bulunuyoruz çünkü kitap geleceğimizi ve zihnimizi geliştirecek en önemli unsur ama maalesef günümüzde sosyal medya, internet ve benzeri gelişmeler gençleri olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür çalışmaların çocuklarımızda kitap okuma bilinci oluşturma açısından önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."